شكري يلتقي وزيرة خارجية المكسيك على هامش أعمال الجمعية العامة «للأمم المتحدة»

التقى وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الأحد الموافق ٢٧ سبتمبر، وزيرة خارجية المكسيك، على هامش أعمال الجمعية العامة «للأمم المتحدة»، حيث تناول اللقاء متابعة التنسيق بين الجانبين المصري والمكسيكي بشأن تداعيات حادث الواحات الأخير.

وقد صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار احمد أبو زيد، عقب اللقاء، بأن الوزير سامح شكري أكد لنظيرته المكسيكية أن التحقيقات جارية بشأن ملابسات الحادث وأنه سيجري موافاة الجانب المكسيكي بها فور اكتمالها والتنسيق مع الجانب المكسيكي بشأن أية أثار مترتبة في هذا الشأن.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن وزيرة خارجية المكسيك قدمت الشكر لوزير الخارجية على التعاون الذي تحظى به سفارة المكسيك في القاهرة من جانب المؤسسات المصرية المعنية، كما اتفق الجانبان على قيام السفارة المصرية في المكسيك بمتابعة الاتصالات الدورية مع وزارة الخارجية المكسيكية وأهالى الضحايا والمصابين بشأن نتائج التحقيقات.

وقد أعاد شكري التأكيد خلال اللقاء على تضامن مصر الكامل مع شعب وحكومة المكسيك ومواساته لأسر الضحايا والمصابين في الحادث الأليم.