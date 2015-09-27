النجم التونسي يسطع و يسقط الزمالك بخماسية مقابل هدف

أحزر نادي النجم الساحلي التونسي فوزًا كبير علي ضيفه النادي الزمالك بخمسة أهداف مقابل هدف للزمالك، في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية والذي أقيم في الملعب الأوليمبي بسوسة.

افتتح التسجيل لنادي النجم مروان تاج بإحرازه هدف في الدقيقة 5 من عمر الشمباراة ثم تبعه في التسجيل اللاعب بغداد بو نجاح في الدقيقة الـ 10 من المبارة ، و بعدها أحزر اللاعب علاء البريجي هدفه في الدقيقه الـ 20،

و سجل هدف الزمالك الوحيد اللاعب أيمن حفني في الدقيقة 25، و في خلال الشوط الثاني تابع نادي النجم احرازه للأهداف ففي الدقيق 82 أحرز مروان تاج هدفه الثاني له في المبارة و أكمل اللاعب صداد بن عزيزة الخماسية بكرة رأسية منه أستقرت في شباك الشناوي لتختتم المبارة بخماسية مقابل هدف وحيد للزمالك .

وستقام مباراة الإياب بالقاهرة في الثالث من شهر أكتوبر المقبل وسيلاقي الفائز في النهائي الفائز من مواجهة الأهلي وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.