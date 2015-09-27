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رئيس البرلمان الليبى يبحث مع رئيسة كوسوفو القضايا المشتركة بين البلدين

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رئيس البرلمان الليبى يبحث مع رئيسة كوسوفو القضايا المشتركة بين البلدين رئيس البرلمان الليبى يبحث مع رئيسة كوسوفو القضايا المشتركة بين البلدين
التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مقر إقامته بـ"نيويورك " على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، مع رئيسة كوسوفو، عاطفة يحيى آغا، وتناول اللقاء الذي جمع الطرفين مناقشة "القضايا المشتركة" بين البلدين وعدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم الجانبين، إذ اتفقا رئيس مجلس النواب الليبي ورئيسة كوسوفو علي التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات الاقتصادية والسياسية.

وأعلنت رئيسة كوسوفو خلال اللقاء مساندة دولتها للقضية الليبية وتفهمها للدور الإيجابي الذي يقوم به مجلس النواب والحكومة المؤقتة للحفاظ على استقرار وأمن ليبيا في المرحلة المقبلة، وطالبت آغا المجتمع الدولي الوقوف بجوار الشعب الليبي والمساهمة الفعالة في الوصول إلى اتفاق سياسي في المستقبل لوقوف نزيف دماء أبناء "ليبيا".

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