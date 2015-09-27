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بالفيديو – مهاجم الزمالك السابق يقترب باتحاد العاصمة من نهائي دوري الأبطال

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بالفيديو – مهاجم الزمالك السابق يقترب باتحاد العاصمة من نهائي دوري الأبطال بالفيديو – مهاجم الزمالك السابق يقترب باتحاد العاصمة من نهائي دوري الأبطال

يتابع لاعبو الأهلي نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بشيء من الدهشة والذهول، فالفريق الأبيض متأخر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الزمالك يحل ضيفا على النجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي المسابقة.

وشاهد مراسل FilGoal.com ردود أفعال لاعبي الأهلي علي الطائرة أثناء عودتهم من جوهانسبرج وهم يتابعون المباراة بدهشة واستغراب.

وتابع نجوم الأهلي الذين خسروا من أورلاندو بايرتس بهدف في ذهاب الدور نفسه مباراة الزمالك والنجم عبر هواتفهم المحمولة قبل تحرك الطائرة.

فقد استقبل الزمالك هدفين في أول عشر دقائق، حتى وصلت النتيجة لـ3-1 مع نهاية الشوط الأول.

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فيديو اليوم السابع

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