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بالصور.. قوات التحالف العربى تنتشر فى شوارع عدن لحمايتها من الحوثيين

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وسط فرحة أهالى مدينة عدن اليمنية، انتشرت قوات التحالف العربى التى تقوده المملكة العربية ، فى شوارع المدينة لحمايتها من المليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع على عبد الله صالح.

وتفقد الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى عدداً من أحياء مدينة عدن، واطلع على حجم الدمار الذى طال البنية التحتية والأحياء والشوارع فى المدينة والمنشآت العامة والخاصة وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات، وذلك بعد عودته من السعودية منذ أن بدأ التحالف العربى الحرب على الحوثيين فى مارس الماضى.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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