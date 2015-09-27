أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بحرية تونس تحبط محاولة للهجرة غير الشرعية وتنقذ العشرات من الغرق

Google+ Print
بحرية تونس تحبط محاولة للهجرة غير الشرعية وتنقذ العشرات من الغرق بحرية تونس تحبط محاولة للهجرة غير الشرعية وتنقذ العشرات من الغرق
أحبطت البحرية التونسية اليوم الأحد محاولة هجرة غير شرعية باتجاه السواحل الإيطالية وأنقذت العشرات من المهاجرين من الغرق.

وذكرت تقارير إعلامية إن أعوان الحرس البحرى أنقذوا 35 مهاجرا غير شرعى من الغرق فى سواحل مدينة البقالطة التابعة لولاية المنستير بجهة الساحل التونسى (200 كلم جنوب شرق العاصمة).

وقال مصدر إعلامى بمنطقة الساحل نقلا عن الحرس البحرى إن جميع المهاجرين كانوا تونسيين وكانت من بينهم فتاة قاصر، وتم ايقافهم جميعا رهن التحقيق.

وهذه عملية الإنقاذ الثانية بسواحل المنستير خلال أسبوع بحسب نفس المصدر بعد إنقاذ 48 شخصا كانوا مهددين بالغرق فى رحلة مماثلة.

وتستمر قوارب الهجرة غير الشرعية فى التدفق على السواحل الأوروبية انطلاقا من السواحل التونسية على الرغم من ارتفاع عدد الغرقى فى حوض المتوسط إلى نحو ثلاثة آلاف العام الجارى من بين أكثر من 350 ألفا عبروا البحر بحسب منظمة الهجرة الدولية.

وشددت البحرية التونسية من دورياتها على طول السواحل للحد من حركة القوارب السرية نحو جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التى تعد أقرب نقطة على السواحل الأوروبية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365