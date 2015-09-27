بحرية تونس تحبط محاولة للهجرة غير الشرعية وتنقذ العشرات من الغرق

أحبطت البحرية التونسية اليوم الأحد محاولة هجرة غير شرعية باتجاه السواحل الإيطالية وأنقذت العشرات من المهاجرين من الغرق.

وذكرت تقارير إعلامية إن أعوان الحرس البحرى أنقذوا 35 مهاجرا غير شرعى من الغرق فى سواحل مدينة البقالطة التابعة لولاية المنستير بجهة الساحل التونسى (200 كلم جنوب شرق العاصمة).

وقال مصدر إعلامى بمنطقة الساحل نقلا عن الحرس البحرى إن جميع المهاجرين كانوا تونسيين وكانت من بينهم فتاة قاصر، وتم ايقافهم جميعا رهن التحقيق.

وهذه عملية الإنقاذ الثانية بسواحل المنستير خلال أسبوع بحسب نفس المصدر بعد إنقاذ 48 شخصا كانوا مهددين بالغرق فى رحلة مماثلة.

وتستمر قوارب الهجرة غير الشرعية فى التدفق على السواحل الأوروبية انطلاقا من السواحل التونسية على الرغم من ارتفاع عدد الغرقى فى حوض المتوسط إلى نحو ثلاثة آلاف العام الجارى من بين أكثر من 350 ألفا عبروا البحر بحسب منظمة الهجرة الدولية.

وشددت البحرية التونسية من دورياتها على طول السواحل للحد من حركة القوارب السرية نحو جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التى تعد أقرب نقطة على السواحل الأوروبية.

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