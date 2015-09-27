مباشر - الزمالك 1-3 النجم الساحلي..ثلاثية تونسية في 30 دقيقة والقائم يمنع الرابع

متابعة حية ومباشرة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

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وكان الأهلي قد خسر في مباراة الذهاب ضد أورلاندو في الدور نفسه 1-0.

ويقام لقاء الإياب في القاهرة يوم الثالث من أكتوبر.

بريقي يسجل الثالث للنجم الساحلي في الزمالك

- الحكم يحرم حازم إمام من ركلة جزاء أمام النجم بعد فاصل مهاري

حفني يسجل الأول للزمالك في الزاوية الـ90 للنجم

بغداد بونجاح يهدر فرصة هدف ثالث للنجم أمام الزمالك

بونجاح يسجل الثاني في الزمالك للنجم الساحلي

هدف النجم الأول في الزمالك

- الشناوي ينقذ الزمالك من هدف بعد دقيقة ونصف أمام النجم الساحلي

- هدوء في شوط المباراة الثاني من الفريقين، النجم اكتفى بالثلاثة أهداف والزمالك غير قادر على تهديد مرمى فريق النجم.

- عرضية من ناحية حازم إمام، الكرة مرت من فوق دفاع الزمالك انقض البريقي على الكرة برأسه واسكنها الشباك.

- الحاوي أيمن حفني يفاجئ الجميع وأطلق تسديدة رائعة من حدود منطقة الجزاء سكنت أعلى الشباك ليقلل الفارق.

- بغداد بونجاح توغل داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى للزمالك، هرب مهاجم النجم من رقابة كوفي وسدد الكرة في أقصى الزاوية اليمنى للشناوي.

- النحم يواصل الضغط وينجح في تسجيل الأول عن طريق مروان تاج من عرضية أرضية من ناحية يسار الزمالك حولها لاعب النجم أرضية في شباك الشناوي.

- ضغط مبكر من النجم عن طريق عرضيات أرضية من ناحية يسار الزمالك، والشناوي ينقذ مرماه من هدف.