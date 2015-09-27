بالفيديو – مهاجم الزمالك السابق يقترب باتحاد العاصمة من نهائي دوري الأبطال

وضع اتحاد العاصمة الجزائري قدما في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالفوز على مضيفه الهلال السوداني 2-1 اليوم الأحد في مباراة ذهاب نصف النهائي.

وحول اتحاد العاصمة تأخره بهدف مبكر إلى فوز بهدفين.

فالهلال تقدم أولا عن طريق مدثر الطيب كاريكا في الدقيقة الثانية، من إنفراد تام بالمرمى.

وتعادل محمد الأمين عودية مهاجم الزمالك الأسبق في الدقيقة 13 من رأسية متقنة.

وأدرك كريم بيطاش هدف الفوز للضيوف في الدقيقة 67، بعد كرة مرتدة من حارس الهلال.

ويكفي اتحاد العاصمة التعادل أو الخسارة 1-0 في مباراة الإياب يوم السبت المقبل، من أجل التأهل للنهائي.

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