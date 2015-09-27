مدارس القليوبية تستقبل غدًا مليونًا و225 ألف طالب

أكدت ألفت فرغلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أن مدارس القليوبية جاهزة غدًا لاستقبال مليون و225 ألف طالب، على مستوى 12 إدارة تعليمية منهم 750 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية و254 ألفًا و499 طالبًا بالمرحلة الإعدادية و90 ألف طالب بالمرحلة الثانوية العامة و175 ألف طالب بالتعليم الفنى.

وأضافت وكيل وزارة التعليم، أنه تم الانتهاء من صيانة المدارس لتكون جاهزه لاستقبال الطلاب، مؤكدة أن 13 مدرسة جديدة ستدخل الخدمة خلال العام الدراسي الجديد.

وأشارت إلى وصول 95% من الكتب الدراسية إلى المدارس فيما عدا الكتب التى لم ترد من قطاع مخازن الكتب نظرًا لتغيير المناهج في المناهج الثانوي كالجغرافيا والتاريخ.

وأكدت أنه تم تفعيل بروتوكول التعاون مع مديرية أمن القليوبية لتشديد الدوريات علي مدارس البنات لمنع التحرش والاختلاط.

كما وجهت تعليمات لمديرى الإدارات بعمل جولات على المدارس والتكثيف مع التوجيه المالي والإداري لمتابعة نشرة المصروفات بالمدراس وحذرت وكيل الوزارة من جمع أى مبالغ مالية من الطلاب وأولياء الأمور تحت أى مسمي من المسميات.