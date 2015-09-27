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24 مدرسة جديدة تدخل الخدمة فى العام الدراسى الجديد بالغربية

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24 مدرسة جديدة تدخل الخدمة فى العام الدراسى الجديد بالغربية 24 مدرسة جديدة تدخل الخدمة فى العام الدراسى الجديد بالغربية
أعلنت مديرية التربية والتعليم برئاسة صلاح عزازي وكيل الوزارة، أن المديرية أنهت كل استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد وإجراء أعمال الصيانة للمدارس وصيانة الأثاث وتزويدها بمقاعد جديدة لاستقبال الطلاب في بداية العام الدراسي.

وأضاف عزازي فى تصريحات له، أن هناك 24 مدرسة جديدة ستدخل الخدمة هذا العام، وأن هناك 16مدرسة تمت صيانتها وإحلال وتجديد 17سور مدرسة على مستوى المحافظة.

وأضاف"عزازي" أنه جارٍ البحث عن أراضٍ فضاء ملك الدولة لبناء مدارس جديدة عليها للقضاء على كثافة الطلاب داخل الفصول بالمدارس.

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