جامعة طنطا تنهى استعداداتها لاستقبال الطلاب الجدد

انتهت جامعة طنطا برئاسة الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق من جميع الاستعدادات لاستقبال طلاب الجامعة القدامى والجدد فى بداية العام الدراسى الجديد 2015/2016 وتوزيع المقررات واعتماد جداول المحاضرات لكل الفرق الدراسية.

وأكد رئيس الجامعة فى تصريحات له، أن كافة إمكانات الجامعة متاحة لخدمة الطلاب بالعام الدر اسى الجديد.

وأضاف، أنه تم الانتهاء من توزيع المقررات وسيتم إعلانها فى أول أيام العام الجامعى حتى يتم إتاحة الفرصة للطلاب لمعرفة أماكن المدرجات وقاعات الدراسة، وضرورة اعتماد المحتوى العلمى للكتاب الجامعى من مجلس القسم ومجلس الكلية قبل البدء فى طباعته وعرضه على الطلاب.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة فى تطوير مستمر وتحديث لنظم الدراسة بالكليات، حيث تم فتح عدد من البرامج المميزة بنظام الساعات المعتمدة بكليات الهندسة والصيدلة والآداب والتربية والحقوق والتجارة والعلوم .

وأوضح، أنه تم توجيه إدارة رعاية الطلاب بالجامعة لإعداد خطة الأنشطة الطلابية لعام 2015/2016 بما يساعد الطلاب فى المشاركة فى كافة الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والاجتماعية، حيث تم إعداد برنامج لاستقبال الطلاب الجدد بكل كلية لتعريفهم بنظام الدراسة، وحثهم على المشاركة فى أنشطة الأسر الطلابية المختلفة من ندوات وأنشطة فنية وثقافية ومسابقات علمية بين الطلاب.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه تم الانتهاء من عدد من المشروعات الجديدة، أهمها المستشفى التعليمى العالمى، ومبنى جراحة المخ والأعصاب والعيادات الخارجية، والمبنى التعليمى الجديد وحمام السباحة وصالة الألعاب وملعب كرة اليد والكرة الطائرة بكلية التربية الرياضية، ومبنى الورش الفنية بكلية التربية النوعية، ومبنى الامتحانات بكلية التجارة، بالإضافة إلى تركيب وتشغيل 5 وحدات لتوليد الكهرباء بعدد من كليات ووحدات الجامعة، كما تم الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم وتعلية الأسوار بمجمع سبرباى والمجمع الطبى، ورصف الطرق الرئيسية بمجمع الكليات سبرباى، وتم الانتهاء من خطة أعمال الصيانة لعدد من مبانى ومرافق ومعامل الجامعة قبل بداية العام الدراسى.

شركة أمن متخصصة لتأمين كليات الجامعة وتركيب400 كاميرا مراقبة

مدن الجامعة تستعد لاستقبال الطلاب

>وأضاف، أن الجامعة تعاقدت مع إحدى شركات الأمن المتخصصة لتأمين بوابات المجمع الطبى ومجمع سبرباى، موضحاً أنه تم إنشاء شبكة لاسلكية مغلقة بين أفراد الأمن بالجامعة والكليات تشمل 37 جهازا لاسلكيا بما يتيح المتابعة المستمرة للحالة الأمنية والتصرف السريع فى المواقف الطارئة، كما تم تركيب منظومة مراقبة بالكاميرات لمنشآت الجامعة تشمل 400 كاميرا مثبتة فى أماكن غير مرئية متصلة بغرف للتحكم فى كل مجمع للكليات، وتجهيز جميع بوابات المنشآت الجامعية ببوابات إلكترونية، وتزويد رجال الأمن بأجهزة كشف المعادن حرصاً على تأمين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة، مؤكداً أنه تم التنسيق مع مديرية أمن الغربية لتكثيف الخدمات الأمنية على الجامعة.>على الجانب الآخر، أكد الدكتور مدثر طه أبو الخير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المدن الجامعية جاهزة لاستقبال الطلاب بعد الانتهاء من أعمال الصيانة السنوية للمرافق الخاصة بها، حيث تم الانتهاء من إعادة تأهيل مبنى (ب) بالمدينة الجامعية بنين بسبرباى بالكامل وتجهيزه بسخانات تعمل بالطاقة الشمسية، ومطعم على أحدث نظام فندقى، و3 صالات للكمبيوتر والإنترنت تتسع الصالة الواحدة لـ 50 جهاز لضمان أحسن مستوى من الخدمة لأبنائنا الطلاب، ليتم بذلك إضافة أكثر من 400 سرير لطاقة المدن الجامعية بنين بسبرباى، كما تم تشغيل 4 محطات جديدة لتنقية وفلترة مياه الشرب، وإجراء عملية الصيانة للمحطات القائمة بالفعل لتتوافر بذلك محطات تنقية وفلترة المياه بكل المدن الجامعية طلبة وطالبات، وكذا الانتهاء من أعمال السباكة والدهانات، وإعادة تأهيل لبعض الأثاثاث.

ومن جانبه، أعلن الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أنه تم عقد عدة اجتماعات مع مديرى إدارات الدراسات العليا بالجامعة وتم تزويدهم بكتيب دليل العمل بالدراسات العليا للاسترشاد به فى العمل، مشيراً إلى أنه تم تعديل بعض اللوائح وفقاً لنظام الساعات المعتمدة ببعض الكليات، بالإضافة إلى البرامج الجديدة والمميزة بالدراسات العليا بالجامعة منها برنامج الدراسات العليا المهنية بكلية التجارة، ودبلوم الكيمياء الحيوية التحليلية بكلية العلوم، والبرنامج المهنى لدكتور الصيدلة Pharm D بكلية الصيدلة، وبرنامج الماجستير المهنى للمساحة والتعدين بكلية العلوم.

>