خطة أمنية مشددة لتأمين المدارس بالغربية فى بداية العام الدراسى الجديد

وضعت مديرية أمن الغربية برئاسة اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية خطة أمنية مشددة لتأمين المدارس على مستوى المحافظة فى بداية العام الدراسى الجديد، واجتمع مدير الأمن مع مساعديه ومدير إدارة البحث الجنائى لمناقشة خطة تأمين المدارس.

وقرر مدير أمن الغربية نشر أفراد شرطة سريين فى محيط المدارس لتأمينها وتكثيف التواجد الأمنى فى محيط مدارس الفتيات لمنع التحرش والقبض على الخارجين على القانون، إلى جانب تكثيف التواجد الأمنى خاصة مجمع المدارس الفنية بمدينة طنطا، إلى جانب نشر الأطواف الأمنية لإحكام السيطرة الأمنية.

كما شدد مدير أمن الغربية على سرعة إزالة جميع الأكشاك غير المرخصة والإشغالات فى محيط جميع المدارس لكونها تحوى تجار المخدرات والبلطجية.