بالصور.. المجارى تغرق شارع الجمهورية وميدان الساعة بدسوق

يشهد شارع الجمهورية وميدان الساعة بدسوق طفح للصرف الصحى بشكل أعاق الحركة دون تدخل شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

قال إبراهيم زغلول "مدير عام سابق" إن هناك أخطاء ارتكبت أثناء تنفيذ شبكة الصرف الصحي بمدينة دسوق ما ينتج "طفح مستمر" بعدد من المناطق.. وتابع: أطالب بكشف نتائج تحقيقات النيابة مع الشركة المنفذة لشبكة المجارى العامة التي ولدت ميتة بعد أن تحملت الدولة نحو 230 مليون جنيه وتسلمتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي وهى غير صالحة للتشغيل.

وأضاف زغلول: أطالب الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه إخطاء الصرف الصحي المتسببة فى الطفح المستمر.



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