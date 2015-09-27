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إضراب مديرة مدرسة بكفر الشيخ عن الطعام بسبب قرار إلغاء تكليفها

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إضراب مديرة مدرسة بكفر الشيخ عن الطعام بسبب قرار إلغاء تكليفها إضراب مديرة مدرسة بكفر الشيخ عن الطعام بسبب قرار إلغاء تكليفها
أضربت وفاء عطا ، مديرة مدرسة سخا الإعدادية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية عن الطعام ، داخل المدرسة احتجاجا على إلغاء تكليفها كمديرة للمدرسة وتوجهت للمدرسة لجنة من الإدارة التعليمية لإخلائها اليوم الأحد ، ولكنها رفضت مصمصة على مواصلة إضرابها عن الطعام والاعتصام.

وأكدت أن إضرابها عن الطعام والاعتصام حق لها ، لأنها لم ترتكب ما يؤدي لذلك، فقد قدمت للمدرسة الكثير خلال عملها كمديرة للمدرسة من أعمال،؟ وتواجدها ليل نهار بها للعمل وإظهارها بالصورة اللائقة بها ، ونالت استحسان الجميع.

وأضافت أنها فوجئت بقرار تكليف أحد المدرسين بالمدرسة مديراً لها من خلال لجنة الموارد السابقة دون الإعلان عن خلو وظيفة مدير المدرسة التي أشغلها بالفعل، مشيرة إلى أن سبب عدم تجهيز قوائم طلاب الصف الأول الإعدادي ،لإخلاء لجنة من الإدارة التعليمية لموظفه إدارية كانت متواجدة بالمدرسة، وعطلت العمل، وتم تشميع الغرفة التي بها الأوراق الخاصة بالطلاب من قبل لجنة من الإدارة التعليمية ، فأصبحت لا أستطيع تجهيز قوائم للطلاب ،ولجان المتابعة تشهد على ذلك وكتبت في الدفتر أنني غير موافقة على إخلاءها، وأنا مواصلة الإضراب عن الطعام والاعتصام ،لحين حضور لجنة من الوزارة.

وكان علي فايق جميل، مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية ، قام قبل أجازة عطلة عيد الأضحى بإلغاء تكليف مديرة ووكيلة المدرسة، لعدم نظافة المدرسة ، بالإضافة إلى عدم إعداد الكشوف، وعدم استعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

ونظراً لإصرار مدير المدرسة على للإضراب عن الطعام، تردد على المدرسة مأمور قسم أول كفر الشيخ وأحد شيوخ الأوقاف، لإثنائها عن الإضراب إلا أنها رفضت حتى يتم إلغاء القرار وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.


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