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بالصور.. زحام فى شوارع الإسكندرية لشراء مستلزمات المدارس

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تشهد منطقة وسط البلد بالإسكندرية زحامًا شديدًا رابع أيام عيد الأضحى، والأخير من انتهاء الإجازة الصيفية، لشراء مستلزمات المدارس من منطقة المنشية، التى تشتهر ببيع الأدوات المكتبية بأسعار الجملة، بأقل من الأسواق التجارية والمكتبات.

آلاف الأسر تقبل على شراء الأدوات المكتبية


>ويُقْبِل آلاف الأسر بالإسكندرية على شراء المستلزمات بكميات كبيرة تكفى طوال العام الدراسى توفيرًا لنفقاتهم، من أشهر أسواق الإسكندرية بالمنشية المعروفة بانخفاض أسعارها عن باقى الأماكن.

ارتفاع الأسعار جنيهاً واحداً للأدوات المكتبية


>وقال مصطفى كمال، أحد الباعة، إن سعر الكراسات والكشاكيل ارتفع جنيهاً واحداً العام الحالى للأنواع المستوردة، مشيراً إلى وجود أنواع لم يرتفع سعرها ومعظمها الأنواع المحلية التى تشتهر بقلة جودة خامات الأورق المستخدم فى الكراسة.

وأضاف أن سعر الدستة يبدأ من 13.5 جنيه للكشاكيل الـ60 ورقة، و12.5 لدستة الكشاكيل الـ40 ورقة بعد ما كانت العام الماضى 11.5 جنيه، بينما الأقلام يختلف سعرها على حسب أنواع ويبدأ سعر الدستة المصرى من 10 جنيهات، بينما المستورد يبدأ من 15 جنيها.

الجملة سر إقبال المواطنين على أشهر سوق بالمنشية


>وأوضح أمين عبد الرحيم، أحد الباعة بسوق المنشية، أن سر إقبال المواطنين على السوق قبل بدء الدراسة هو انخفاض سعر الأدوات المكتبية عن المكاتب الخارجية، وهو انخفاض مقصود من الباعة، لزيادة الإقبال عليهم، ووقوع ارتفاع فى حركة البيع والشراء.

وأضاف أن أسعار الأدوات المكتبية لم يرتفع كثيراً عن السنوات السابقة، مؤكداً أن الارتفاع طفيف ولبعض الأنواع فقط وليس لجميع الأدوات المكتبية.

ارتفاع سعر الحقائب المدرسية


>وعن الحقائب المدرسية تبدأ أسعارها من 50 جنيها وحتى 200 جنيه، وهو سعر مرتفع هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة، حسب رأى المواطنين بسوق المنشية بالإسكندرية.

وقال عبد الرحمن أيوب، أحد المواطنين، إنه فوجئ بسعر "الشُنَط" المدرسية هذا العام أثناء جولته بالسوق، والتى يبدأ سعرها من 50 جنيها للأطفال فى عمر الـ5 سنوات، بينما ترتفع الأسعار فى مثيلاتها كبيرة الحجم، حسب الفئات العمرية وجودة الأنواع.

وأضاف أنه بعد ارتفاع الأسعار قرر عدم الشراء هذا العام، واستخدام الحقائب المدرسية التى كان يستخدمها أطفاله فى السنوات السابقة توفيرا للنفقات.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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