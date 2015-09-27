5 عوامل ترفع فرص الإصابة بالأزمة القلبية

كشف تقرير نشر مؤخراً بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى عن مجموعة من الأسباب التى ترفع فرص الإصابة بالأزمات القلبية، المسبب الأول للوفاة على مستوى العالم، وهى تشمل:

1.التعرض للازدحام المرورى والتلوث الناجم عنه يرفع فرص الإصابة بالأزمات القلبية بنسبة 8%، وكلما زاد الوقت الذى يقضيه الإنسان فى الشارع ارتفعت فرص إصابته بهذا المرض الخطير والقاتل.

2.الإفراط فى ممارسة الرياضة وبذل مجهود بدنى عنيف يرفع فرص الإصابة بالأزمات القلبية بنسبة 6%، وأكد التقرير أن الأمثل هو ممارسة الرياضة متوسطة الشدة بمعدل 150 دقيقة أسبوعياً.

3.تناول الخمور والمشروبات الكحولية يحفز الإصابة بالأزمات القلبية بنسبة 5%، نظراً لأنها تزيد من حدة الالتهابات، وكما أن تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة ترفع المخاطر ذاتها.

4.الغضب والأحاسيس السلبية ترفع فرص الإصابة بالأزمات القلبية بنسبة 7%، حيث تزيد هذه العوامل من إجهاد الجسم وتضر بالعضلات المبطنة للأوعية الدموية.

5.العلاقة الحميمية قد ترفع أحياناً فرص الإصابة بالأزمات القلبية لدى بعض الأشخاص، وإن كانت بعض الدراسات التى نشر مؤخراً، آخرها ما جاء بمجلة "Journal of the American Medical Association"، وأكد أن العلاقة الجنسية لا ترفع فرص الإصابة بالأزمة القلبية.

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