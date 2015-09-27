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طائرات التحالف تقصف مواقع الحوثيين بصنعاء

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طائرات التحالف تقصف مواقع الحوثيين بصنعاء طائرات التحالف تقصف مواقع الحوثيين بصنعاء

أرشيفية

قصفت طائرات دول التحالف العربي مساء اليوم مواقع تابعة لميليشيات الحوثيين وصالح المتمردة في العاصمة اليمنية صنعاء.

فقد استهدفت الطائرات مقر الشرطة العسكرية شمال صنعاء، ومصنع الغزل والنسيج القريب منه ، وهو متوقف عن العمل منذ سنوات.

وكانت الطائرات قد استهدفت مقر الشرطة العسكرية مرات عديدة خلال الأسبوع الماضى.

من ناحية أخري ، نجا العميد عادل القميري قائد محور الجوف ، فيما قتل نجله ومدير مكتبه، اثر انفجار لغم أرضي أثناء تفقده جبهات القتال بمحافظة مأرب شمال شرق اليمن.

وكانت ميليشيات الحوثيين وصالح الخارجة علي الشرعية في اليمن ، قد زرعوا منطقة الجفينة بالألغام قبل انسحابهم منها تحت وطأة ضربات المقاومة وقصف طائرات التحالف العربي.

وتقع محافظة الجوف شمال محافظة مأرب وتبعد عنها 127 كيلومترا.

وعلي صعيد الاغاثة الانسانية ، وصلت اليوم الى محافظة أرخبيل سقطرى قافلة إغاثية لأهالى الأرخبيل بدعم من الهيئة العالمية للتنمية البشرية التابعة لرابطة العالم الإسلامي.

وأوضح مختار الحنكاسى رئيس اللجنة الإغاثية المشتركة بسقطرى أن القافلة الإغاثية تحملكميات من الدقيق والأرز والسكر والزيت والتمور ، وسيستفيد منها 2000 أسرة من الأسر الفقيرة ، وذوي الدخل المحدود في مختلف مديريات المحافظة.

وأشاد الحنكاسي بجهود الهيئة التابعة لرابطة العالم الإسلامي في في مساعدة أبناء الأرخبيل ، وخاصة خلال الأحداث الراهنة التي تمر بها اليمن وأثرت سلبا على حياة المواطنين.

علي صعيد متصل ، وصلت إلى ميناء حولاف بمحافظة أرخبيل سقطرى سفينتان تجاريتان محملتان بأكثر من 900 طن من المواد الغذائية المختلفة تابعة للتجار في المحافظة.

وأوضح محمد سالم مدير الشئون المالية والإدارية بميناء حولاف أن هاتين السفينتين هما أول سفينتين يدخلان الميناء منذ يونيو الماضي بسبب الرياح الموسمية التي تهب على الأرخبيل ومنعت وصول السفن للميناء.

وقال إن ادارة الميناء عملت على سرعة استكمال الاجراءات اللازمة لدخول السفينتين الى الميناء وافراغ الحمولة نظرا لنفاد بعض المواد الغذائية من الأسواق بمحافظة أرخبيل سقطرى.

ومحافظة أرخبيل سقطرى تقع أقصي جنوب اليمن في المحيط الهندى ، وتتكون من 4 جزر ومساحتها 2650 كيلومتر مربع ، ويسكنها 80 ألف نسمة ، وتبعد عن عدن بحوالى 600 كيلومتر، وكانت تتبع محافظة حضرموت حتى صدر قرار انشاء المحافظة فى 2013.

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