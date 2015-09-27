وزير الأوقاف: انتهاء تفويج جميع الحجاج المصريين إلى مكة المكرمة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس بعثة الحج، انتهاء تفويج الحجاج المصريين إلى مكة المكرمة، مشيرا إلى أن هناك مهاما أساسية يتم القيام بها الآن، منها متابعة أحوال المصابين فى حادث تدافع منى حتى يتم شفاؤهم ومتابعة أحوال المتوفين، إما الحصول على توكيل بالدفن فى مكة وهو أيسر لأهل المتوفى، أو طلب نقل المتوفى، فهذا يقوم به الرئيس التنفيذى للبعثة مع السفارة المصرية بجدة من خلال وزارة الخارجية.

وأضاف مختار جمعة، خلال مداخلة هاتفية للتليفزيون المصرى، أن واجب الدولة هو حفظ حق أى مواطن مصرى فى أى مكان من خلال الطرق القانونية والدبلوماسية، لافتا إلى أن هناك مصابا واحدا بسبب التدافع بالعناية المركزة ولكن معظم حالات الإصابات خفيفة كانت ضربات شمس وإجهاد، وإن كان هناك من يترددون على المستشفيات فهو بصورة طبيعية بعيدا عن حادث التدافع.

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