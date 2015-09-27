انتحار زوجة من الدور الرابع بسبب ضرب زوجها بعد شرب أبنائه الحليب

أقدمت زوجة على الانتحار بعدما انهال عليها زوجها بالضرب، بعدما أخبرته بنفاد الحليب وشرب أبنائه له ما دفعها للقفز من الطابق الرابع لتسقط جثة هامدة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من مستشفى الهرم بوصول ربة منزل مصابة بكسور مضاعفة وتهشم بالجمجمة ولفظت أنفاسها الأخيرة قبل إسعافها.

وكشفت التحريات عن أن المتوفاة طلب منها زوجها كوب من اللبن إلا أنها أخبرته بنفاد اللبن وتناول أبنائه له ما أثار غضبه وانهال عليها بالضرب فحاولت الهرب منه وقفزت من شرفة الشقة بالطابق الرابع لتلقى مصرعها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.