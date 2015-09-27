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محلب يعود للقاهرة بعد أدائه فريضة الحج

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محلب يعود للقاهرة بعد أدائه فريضة الحج محلب يعود للقاهرة بعد أدائه فريضة الحج
وصل إلى مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية رئيس مجلس الوزراء السابق، قادماً من الأراضى المقدسة بعد أدائه فريضة الحج.

وعاد محلب إلى القاهرة على متن طائرة الخطوط المصرية القادمة من المدينة المنورة، وأنهى إجراءات وصوله بالصالة الحكومية بالمطار، حيث كان فى استقباله عدد من قيادات المطار على رأسهم اللواء أحمد جنينة رئيس شركة ميناء القاهرة، واللواء طارق فتحى مدير أمن المطار.


>- محلب يصل مطار القاهرة مُحرمًا دون حراسات لأداء فريضة الحج
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