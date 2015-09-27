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هالك لاعب زينيت: وجهت القبلات للجمهور بسبب إساءتهم العنصرية

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هالك لاعب زينيت: وجهت القبلات للجمهور بسبب إساءتهم العنصرية هالك لاعب زينيت: وجهت القبلات للجمهور بسبب إساءتهم العنصرية

فسر هالك لاعب زينيت الروسي إرساله بقبلات للجمهور أثناء خروجه مستبدلا في مباراة فريقه ضد سبارتاك موسكو في الدوري.

وصرح اللاعب الذي سجل في المباراة المنتهية بالتعادل 2-2 للموقع الرسمي لناديه أنه فعل ذلك بسبب الإساءات العنصرية من جمهور سبارتاك.

ولم تكن تلك الواقعة هي الأولى التي يتعرض فيها الدولي البرازيلي للإساءة العنصرية فلقد عاقب الاتحاد الروسي الموسم الماضي جماهير ناديي سبارتاك وتوربيدو موسكو لتوجيههم هتافات للاعب تصفه بالقرد.

وهاجم أندريه فيلاش بواش البرتغالي مدرب الفريق تصرفات الجمهور مؤكدا أنها "تعكس صورة سلبية للكرة الروسية في العالم أجمع".

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