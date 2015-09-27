لاعب وسط يونايتد: فان جال هو الأكثر صرامة من بين 8 مدربين عملت معهم

يعتبر مورجان شنايدرلين متوسط ميدان مانشستر يونايتد أن لويس فان جال مدرب فريقه الحالي هو الأكثر صرامة بين المدربين الذي تولوا تدريبه خلال مسيرته الاحترافية.

وقال شنايدرلين في تصريحات لصحيفة "تيلي فوت" البريطانية: "خلال مسيرتي التي استمرت 7 سنوات مع ساوثامبتون تدربت على يد 8 مدربين من بينهم نيجيل بييرسون وألان باردو وماوريسيو بوتشتينو ورونالد كومان لكن فان جال يبقى هو الأكثر صرامة بينهم جميعا".

وتابع "كنت أعرف تماما أن علي التأقلم مع طريقة فان جال كوني الأن في النادي الأعظم في العالم".

صاحب الـ 25 عاما أضاف "يمكنك ملاحظة عظمة مانشستر يونايتد من حماس جمهوره في التشجيع وأعرف أن هؤلاء ينتظرون مني الكثير بالنظر للسعر الذي قدمت به للنادي لكني لن أخيب ظنهم وسأفعل كل ما بوسعي".

يذكر أن مانشستر يونايتد يعتلي حاليا صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي في المركز الثاني.