لاتسيو يشعل المنافسة على قمة إيطاليا بفوز مثير

متابعة حية ومباشرة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

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وكان الأهلي قد خسر في مباراة الذهاب ضد أورلاندو في الدور نفسه 1-0.

ويقام لقاء الإياب في القاهرة يوم الثالث من أكتوبر.

هدف النجم الأول في الزمالك

- الشناوي ينقذ الزمالك من هدف بعد دقيقة ونصف أمام النجم الساحلي

عرضية من ناحية حازم إمام، الكرة مرت من فوق دفاع الزمالك انقض البريقي على الكرة برأسه واسكنها الشباك.

- الحاوي أيمن حفني يفاجئ الجميع وأطلق تسديدة رائعة من حدود منطقة الجزاء سكنت أعلى الشباك ليقلل الفارق.

- بغداد بونجاح توغل داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى للزمالك، هرب مهاجم النجم من رقابة كوفي وسدد الكرة في أقصى الزاوية اليمنى للشناوي.

- النحم يواصل الضغط وينجح في تسجيل الأول عن طريق مروان تاج من عرضية أرضية من ناحية يسار الزمالك حولها لاعب النجم أرضية في شباك الشناوي.

- ضغط مبكر من النجم عن طريق عرضيات أرضية من ناحية يسار الزمالك، والشناوي ينقذ مرماه من هدف.