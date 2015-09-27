أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير في الجول - 7 أسباب أدت إلى هزيمة ' مذلة ' لسيتي أمام توتنام

Google+ Print
تقرير في الجول - 7 أسباب أدت إلى هزيمة ' مذلة ' لسيتي أمام توتنام تقرير في الجول - 7 أسباب أدت إلى هزيمة ' مذلة ' لسيتي أمام توتنام

متابعة حية ومباشرة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

اضغط هنا لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة

وكان الأهلي قد خسر في مباراة الذهاب ضد أورلاندو في الدور نفسه 1-0.

ويقام لقاء الإياب في القاهرة يوم الثالث من أكتوبر.

هدف النجم الأول في الزمالك

- الشناوي ينقذ الزمالك من هدف بعد دقيقة ونصف أمام النجم الساحلي

عرضية من ناحية حازم إمام، الكرة مرت من فوق دفاع الزمالك انقض البريقي على الكرة برأسه واسكنها الشباك.

- الحاوي أيمن حفني يفاجئ الجميع وأطلق تسديدة رائعة من حدود منطقة الجزاء سكنت أعلى الشباك ليقلل الفارق.

- بغداد بونجاح توغل داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى للزمالك، هرب مهاجم النجم من رقابة كوفي وسدد الكرة في أقصى الزاوية اليمنى للشناوي.

- النحم يواصل الضغط وينجح في تسجيل الأول عن طريق مروان تاج من عرضية أرضية من ناحية يسار الزمالك حولها لاعب النجم أرضية في شباك الشناوي.

- ضغط مبكر من النجم عن طريق عرضيات أرضية من ناحية يسار الزمالك، والشناوي ينقذ مرماه من هدف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع