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"اليوم السابع" يطلق خدمة جديدة لنشر برامج المرشحين لانتخابات البرلمان

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تطلق مؤسسة "اليوم السابع" خدمة إلكترونية جديدة تحت شعار "البرنامج الانتخابى"، تمكن مرشحى الانتخابات البرلمانية القادمة بنظامى القائمة والفردى بكل محافظات الجمهورية، من نشر صورهم وشعاراتهم وبرامجهم الانتخابية على موقع "اليوم السابع"، فى أكبر قاعدة بيانات ستكون متاحة على الإنترنت لبرامج مرشحى برلمان 2015، وذلك لتمكين المرشحين من التواصل مع كل أهالى دوائرهم.

الخدمة الجديدة تتميز بتحقيق المزيد من الدعاية والانتشار للمرشحين بدوائرهم، وصمم "اليوم السابع" بطاقة بيانات لكل مرشح، تضم صورته، ونبذة شخصية عنه، ومختصرا لبرنامجه الانتخابى، وصفته فى الترشح "قائمة أم فردى" وطبيعة انتمائه الحزبى، فضلا عن أن بطاقة بيانات المرشح سيتم نشرها على صفحة "اليوم السابع" على موقع "فيس بوك"، والتى يتخطى متابعوها 8 ملايين و900 ألف متابع.

للاشتراك فى الخدمة يتطلب الأمر 5 خطوات:

إرسال رسالة مكتوب فيها كلمة "برلمانى" على رقم 95400

اليوم السابع -9 -2015

"اليوم السابع" سيرد عليك بالتأكيد والاستعلام عن اسم المحافظة

اليوم السابع -9 -2015

اكتب اسم المحافظة التى تترشح على إحدى دوائرها

اليوم السابع -9 -2015

"اليوم السابع" سيرد عليك عن طريق إرسال رقم سرى، يتم استخدامه للدخول على موقع "اليوم السابع" وتسجيل بيانات المرشح وبرنامجه ورسالته لناخبى دائرته.

اليوم السابع -9 -2015

بعد انتهاء التسجيل ستظهر أمامك رسالة بنجاح التسجيل، وفى خلال 24 ساعة، ستجد برنامجك الانتخابى منشوراً على موقع "اليوم السابع".

اليوم السابع -9 -2015
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