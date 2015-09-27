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دار الإفتاء: صلاة خسوف القمر سنة مؤكدة

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دار الإفتاء: صلاة خسوف القمر سنة مؤكدة دار الإفتاء: صلاة خسوف القمر سنة مؤكدة
قالت دار الإفتاء المصرية: إن صلاة خسوف القمر وكسوف الشمس سُنَّةٌ مؤكدةٌ تُصلَّى ركعتين جماعة أو فرادى، فى كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان، ثم يخطب بعدها الإمام ويحث على التوبة وفِعْل الخيرات من دعاء وذكر وصدقات.

وأوضحت الدار أنه روى عن ابن عباس - رضى الله عنهما- أنه قال: «كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَقَامَ النَّبِى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ، وَهْى دُونَ قِرَاءَتِهِ الْأُولَى، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ دُونَ رُكُوعِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُرِيهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ» متفق عليه، وأنه يُسَرُّ بالقراءة فى كسوف الشمس كالصلاة النهارية، ويجهر بها فى خسوف القمر كالصلاة الليلية.

جدير بالذكر أن وعدة دول فى العالم ستشهد خسوفا للقمر لم يحدث منذ 33 عاما، وسوف يغطى ظل الأرض لمدة أكثر من ساعة القمر الكامل، حيث تمر الأرض بين الشمس والقمر، وسوف يتحول الوهج الأبيض البراق للقمر ببطء إلى اللون الأحمر الباهت.

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