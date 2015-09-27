سامح شكرى لـ"وزيرة خارجية المكسيك":التحقيقات جارية حول ملابسات حادث الواحات

التقى سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم الأحد، وزيرة خارجية المكسيك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تناول اللقاء متابعة التنسيق بين الجانبين المصرى والمكسيكى بشأن تداعيات حادث الواحات الأخير.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عقب اللقاء، بأن الوزير سامح شكرى أكد لنظيرته المكسيكية أن التحقيقات جارية بشأن ملابسات الحادث، وأنه ستتم موافاة الجانب المكسيكى بها فور اكتمالها والتنسيق مع الجانب المكسيكى بشأن أية أثار مترتبة فى هذا الشأن.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية بأن وزيرة خارجية المكسيك قدمت الشكر لوزير الخارجية على التعاون الذى تحظى به سفارة المكسيك فى القاهرة من جانب المؤسسات المصرية المعنية، كما اتفق الجانبان على قيام السفارة المصرية فى المكسيك بمتابعة الاتصالات الدورية مع وزارة الخارجية المكسيكية وأهالى الضحايا والمصابين بشأن نتائج التحقيقات.

وأعاد شكرى التأكيد خلال اللقاء على تضامن مصر الكامل مع شعب وحكومة المكسيك ومواساته لأسر الضحايا والمصابين فى الحادث الأليم.