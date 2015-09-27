بان كى مون يعرب للسيسى عن سعادته بالإفراج عن صحفى الجزيرة

يوسف أيوب - محمد الجالى - محمود الضبع - أسماء مصطفى - عمر خالد - تصوير دينا روميه

>التقى اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى مع بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة، حيث ناقشا الأوضاع فى المنطقة.

وأعرب الامين العام عن سعادته لقرار السيسى بالعفو عن 100 سجين من بينهم صحفى الجزيرة، مشيرا إلى أهمية أن تضطلع مصر بدورها فى إقرار الحريات الشخصية ليس فى مصر فقط وإنما فى المنطقة.

ووفقا لبيان صادر عن مكتب بان كى مون فإن الأمين العام للأمم المتحدة يقدر دور مصر فى الشرق الأوسط لحفظ السلام، مشددا على الحاجة لسرعة التحرك فى المنطقة لدفع المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

وأعرب بان كى مون خلال اللقاء عن قلقه من تدهور الأوضاع فى ليبيا، مشيرا إلى أن دعم مصر لجهود الامم المتحدة للوصول إلى اتفاق بين الليبيين وصولا إلى تشكيل حكومة.