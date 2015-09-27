وزارة التعليم تحذر المعلمين: من يخرج عن الإطار فلا يلومن إلا نفسه

قال هانى كمال، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن أهم النقاط التى تتضمنها لائحة الانضباط المدرسى فى العام الدراسى الحالى، هى أن المدرس لابد وأن يقوم بدوره على الوجه الأكمل وأن يراعى ضميره المهنى والإنسانى ولا يترك له الأمر وفق أهوائه، مشددا على أن من يخرج عن إطار وزارة التربية والتعليم فلا يلومن إلا نفسه.

وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "البيت بيتك" مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، على فضائية "Ten"، أن الطالب عليه أن يحترم المؤسسات التعليمية، وأن يحضر أدواته المدرسية ويحترم مدرسيه، وأى طالب سيخرج عن الإطار المتفق عليه سيكون هناك أشكال للعقاب مختلفة مع كل مخالفة يتم ارتكابها.

وأكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أن الوزير الهلالى الشربينى منذ أن حلف اليمين توجه فى يومه الأول إلى مقر الوزارة واجتماع بقياداتها، واجتمع فى اليوم الثانى بقيادات التعليم الفنى، أما فى اليوم الثالث اجتمع بجميع مديرى المديريات على مستوى الجمهورية ومعهم قيادات الوزارة، وشدد على أهمية إعادة الثقة بين المؤسسات التعليمية والبيت المصرى، وقال لهم "نضبط أنفسنا ولا مكان للجلوس فى المكاتب ويجب علينا أن نكون وسط الميدان بين الناس".

وشدد هانى كمال على عدم حدوث الوقائع المؤسفة فى المدارس العام الماضى مرة أخرى، مع مزيد من المتابعة، مضيفًا: سيكون هناك حساب عسير لمن يقصر".