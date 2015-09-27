استطلاعات الرأى تشير إلى تقدم الانفصاليين بانتخابات كتالونيا

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن القائمتين الانفصاليتين فى الانتخابات الإقليمية فى كاتالونيا حصلت، الأحد، على الغالبية المطلقة من المقاعد فى البرلمان المحلى، وفقا لاثنين من استطلاعات الخروج، بعد إغلاق مكاتب الاقتراع.

ويمنح استطلاع بتكليف من قناة "تى فى 3" الكاتالونية بين 74 و79 مقعدا للانفصاليين من أصل 135، فى حين يمنحهم استطلاع آخر لإذاعة "كوب" بين 71 و76 مقعدا.. أما من حيث الأصوات، فقد حصلوا على 49.8% من أصوات الناخبين، حسب الاستطلاع الأول، و48% وفقا للثانى.

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