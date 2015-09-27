تقرير أمريكى: السكر عدو الصحة رقم واحد

يعتبر السكر والملح والدقيق الأبيض من أكثر الأطعمة المستخدمة فى المطبخ، وعلى الرغم من ذلك يطلق عليهم السموم البيضاء، لأنهم يسببون العديد من المخاطر الصحية.

وكشف تقرير حديث نشر مؤخراً عبر الموقع الأمريكى “Newsmax Health”، عن نتائج خطيرة عن عدو الصحة الأول "السكر"، حيث أنه يعتبر المسبب الرئيسى للسمنة وأمراض القلب، والسكرى.

"السكر هو السم"، كما يقول ريتشارد جاكوبى، جراح الأعصاب الطرفية فى سكوتسديل بولاية أريزونا، موضحاً أن السكر يسبب الافراط فى تناول الطعام، ويتسبب فى تغيير الكيمياء الحيوية للأعصاب.

وأوضح الدكتور جاكوبى أن السكر يتسبب فى الإصابة بمجموعة مروعة من الأمراض، بما فى ذلك ALS (مرض لو جيهريج)، مرض الزهايمر، ومرض التوحد، والشلل والسرطان ومتلازمة النفق الرسغى، والسكرى، وأمراض المرارة، وأمراض القلب، والصداع النصفى، والتصلب المتعدد.

وبعد علاج الآلاف من المرضى الذين يعانون من اعتلال الأعصاب المحيطية، قال الدكتور جاكوبى إنه وجد أن السكر هو العامل المشترك وراء كل الأمراض العصبية، لأنه يضر الأعصاب التى تحمل النبضات الكهربائية من المخ إلى العضلات والأعضاء الداخلية.

وأضاف جاكوبى أن الحل لمثل هذه المشاكل هو أن خفض استهلاك السكر والقمح والكربوهيدرات المصنعة، وتناول الأطعمة الغنية بالدهون الجيدة، وخصوصا أوميجا 3 مثل أسماك السالمون والسردين.