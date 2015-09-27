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تعرف على بعض الأطعمة التى تؤدى إلى اختناق الأطفال الصغار

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تعرف على بعض الأطعمة التى تؤدى إلى اختناق الأطفال الصغار تعرف على بعض الأطعمة التى تؤدى إلى اختناق الأطفال الصغار
على الرغم من أن الكثير من الآباء والأمهات يشعرون بالقلق من احتمال اختناق أطفالهم بسبب وقوع الأشياء الصغيرة الموجودة بالألعاب داخل حلوقهم، لكن كثيراً منهم يتغاضون عن الخطر المحتمل للاختناق بسبب الغذاء والأطعمة.

وقالت الدكتورة نينا شابيرو، أستاذة جراحة الرأس والعنق فى كلية ديفيد جيفن للطب فى جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، إنه فى العديد من الأطفال، قد تمر بعض جزيئات الغذاء إلى القصبة الهوائية ويصاب الطفل بالسعال والصفير عند التنفس، وقد يبدو أنه التهاب رئوى فى البداية، ولكن قد يترتب عليه الاختناق.

ولاحظ الباحثون خلال الدراسة المنشورة مؤخرًا عبر موقع "Health Day News"، أن غرف الطوارئ تتلقى أكثر من 10000 طفل سنويًا بسبب الاختناق بسبب الغذاء، وفى بعض الحالات، تموت الأطفال، مضيفين أنه من المقدر أن طفلا واحدا يموت كل خمسة أيام بسبب مثل هذه الحوادث.

وأوضح شابيرو، أن الأطفال الصغار قد يكون لديهم آليات مختلفة فى البلع، ولديهم أسنان غير ناضجة والشعب الهوائية ما زالت ضيقة لذلك فهم أكثر عرضة للاختناق بسبب الغذاء، بالإضافة إلى ذلك، القصبة الهوائية للطفل قطرها بحجم الصباع، لذلك يمكن أن تسد الأطعمة الصغيرة جهازهم التنفسى بسهولة وتمنعهم من التنفس.

لذلك يجب على الآباء والأمهات أن يتوخوا الحذر بشكل خاص من هذه الأطعمة للأطفال دون سن 5 سنوات والتى تتمثل فى الآتى:

اللبان، اللحوم، الخضار النيئ، الفواكه المجففة، العنب، الحلوى الصلبة أو اللزجة، المصاصات، المكسرات، الفشار.

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مصر 365

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