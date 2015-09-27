“داعش”يشن عدة هجمات على نقاط أمنية أفغانية..ومقتل 60 مسلحًا من التنظيم

قُتل شرطيان أفغانيان في سلسلة هجمات شنها 300 من مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي على نقاط أمنية شرق البلاد بولاية ننكرهار بينما نجحت القوات الأمنية في قتل 60 مسلحا تابعين للتنظيم.

وقال المتحدث باسم الداخلية الافغانية – في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية ” بي بي سي”اليوم الأحد – إن الهجمات تأتي بعد يوم من عملية أمنية للقوات الحكومية أسفرت عن مقتل 51 مسلحًا للتنظيم أمس السبت.

وتعد ننكرهار التي تتقاسم حدودا مشتركة واسعة مع باكستان إحدى الولايات الأكثر اضطرابا في أفغانستان, إذ ينتشر متمردو “طالبان” فيها بشكل كبير, فيما ينافسهم مسلحو “داعش” للسيطرة على الأرض.

وأفاد تقرير للأمم المتحدة نشر الجمعة بوجود علامات على توسع تنظيم “داعش” في المنطقة مستندا إلى مصادر حكومية أفغانية أكدت وجود “مجموعات ترفع شعارداعش أو تتعاطف مع التنظيم في 25 ولاية أفغانية.