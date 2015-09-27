أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

عامل يقتل أبناء عمومته ووالدتهم رميًا بالرصاص بسبب خلافات عائلية بسوهاج

Google+ Print
عامل يقتل أبناء عمومته ووالدتهم رميًا بالرصاص بسبب خلافات عائلية بسوهاج عامل يقتل أبناء عمومته ووالدتهم رميًا بالرصاص بسبب خلافات عائلية بسوهاج
أمطر عامل يقيم بقرية بلصفورة دائر أبناء عمومته الثلاثة ووالدتهم بالرصاص ما نتج عنه مصرعهم جميعًا وذلك إثر وجود خلافات عائلية قديمة بينهما.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بوفاة 4 أشخاص من بينهم ربة منزل أطلق عليهم عامل النار.

تم نقل الجثامين الأربعة إلى مشرحة المستشفى العام وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الواقعة خلافات عائلية قديمة بين الطرفين، وجارٍ ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365