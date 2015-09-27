عامل يقتل أبناء عمومته ووالدتهم رميًا بالرصاص بسبب خلافات عائلية بسوهاج

أمطر عامل يقيم بقرية بلصفورة دائر أبناء عمومته الثلاثة ووالدتهم بالرصاص ما نتج عنه مصرعهم جميعًا وذلك إثر وجود خلافات عائلية قديمة بينهما.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بوفاة 4 أشخاص من بينهم ربة منزل أطلق عليهم عامل النار.

تم نقل الجثامين الأربعة إلى مشرحة المستشفى العام وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الواقعة خلافات عائلية قديمة بين الطرفين، وجارٍ ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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