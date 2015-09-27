أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هكذا خدع عمرو دياب الإعلام وMBC انسحبت من حفله

Google+ Print
هكذا خدع عمرو دياب الإعلام وMBC انسحبت من حفله هكذا خدع عمرو دياب الإعلام وMBC انسحبت من حفله

الأحد 27-09-2015 15:52

أعرب عدد من مراسلي القنوات الفضائية كانوا مدعوين لتغطية كواليس حفل الفنان ، الذي أقيم في قرية موسى كوست، عن إستيائهم من معاملة هدى الناظر القائمة بأعمال عمرو لهم.

وفي التفاصيل أن قناتي"أم بي سي" و"روتانا"، حضرتا بالكاميرات الخاصة بهما إلى جانب المسرح الذي كان سيغني عليه عمرو، استعداداً للحصول على بعض اللقطات له قبل صعوده إلى المسرح وأثناء غنائه، وكان من المفترض أن تجري القناتان لقاءاً قصيراً مع عمرو تتراوح مدته بين 5 و7 دقائق حسب ما أتى في الدعوة التي تلقتها المحطتان، والتي اتضح لاحقاً إنها مجرد فخ، حيث فوجئ المراسلون بحضور هدى الناظر التي تحدثت معهم بشكل غير لائق وطلبت منهم مغادرة المكان، وسألت المنظمين عما إذا كانت القنوات الفضائية قد دفعت المال لقاء نقلها للحفل؟ ولما أجابوا بالنفي، أصرت أكثر على موقفها وطالبت كل من قناتي "أم بي سي" و"روتانا" بمغادرة المكان قائلة: "لو ممشتوش أنا هاخد عمرو وأرجع على القاهرة" وهو ما أثار حالة من الاستنكار.

بدورهم، حاول المنظمون تهدئة الأمور إلا أن فريقي عمل برنامج "ايه تي بالعربي" وفريق عمل "روتانا" غادرا الحفل، وبعد أن تأكد عمرو من مغادرتهما صعد إلى المسرح.

عمرو دياب يرد على شائعة مرضه بحفل "موسى كوست"

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات "

ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات "

ده كلام - سعد الصغير: كان نفسي أكون " عمرو دياب " بسبب معجبيه ويغني" حبيبي يانور العين "

ده كلام - سعد الصغير: كان نفسي أكون " عمرو دياب " بسبب معجبيه ويغني" حبيبي يانور العين "

عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو

عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو

عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى

عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى