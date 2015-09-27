هكذا خدع عمرو دياب الإعلام وMBC انسحبت من حفله

أعرب عدد من مراسلي القنوات الفضائية كانوا مدعوين لتغطية كواليس حفل الفنان عمرو دياب، الذي أقيم في قرية موسى كوست، عن إستيائهم من معاملة هدى الناظر القائمة بأعمال عمرو لهم.

وفي التفاصيل أن قناتي"أم بي سي" و"روتانا"، حضرتا بالكاميرات الخاصة بهما إلى جانب المسرح الذي كان سيغني عليه عمرو، استعداداً للحصول على بعض اللقطات له قبل صعوده إلى المسرح وأثناء غنائه، وكان من المفترض أن تجري القناتان لقاءاً قصيراً مع عمرو تتراوح مدته بين 5 و7 دقائق حسب ما أتى في الدعوة التي تلقتها المحطتان، والتي اتضح لاحقاً إنها مجرد فخ، حيث فوجئ المراسلون بحضور هدى الناظر التي تحدثت معهم بشكل غير لائق وطلبت منهم مغادرة المكان، وسألت المنظمين عما إذا كانت القنوات الفضائية قد دفعت المال لقاء نقلها للحفل؟ ولما أجابوا بالنفي، أصرت أكثر على موقفها وطالبت كل من قناتي "أم بي سي" و"روتانا" بمغادرة المكان قائلة: "لو ممشتوش أنا هاخد عمرو وأرجع على القاهرة" وهو ما أثار حالة من الاستنكار.

بدورهم، حاول المنظمون تهدئة الأمور إلا أن فريقي عمل برنامج "ايه تي بالعربي" وفريق عمل "روتانا" غادرا الحفل، وبعد أن تأكد عمرو من مغادرتهما صعد إلى المسرح.

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