جينيفر لوبيز قلقة بعد تلقيها تهديدات من زوجها السابق

تعيش النجمة العالمية jennifer Lopez حالة من القلق الشديد، بعد تلقيها تهديدات من زوجها السابق Ojani Noa بنشر بعض الأفلام الجنسية الخاصة التي التقطت لهما خلال قضائهما شهر العسل معاً في أحد الفنادق عام 1997.

وقال Ed Meyer شريك Noa السابق إن الأخير ينوي فضح علاقته بزوجته السابقة، من خلال وضع حياتهما الحميمة في متناول الجميع.

وكانت jennifer لوبيز قد رفعت دعوى قضائة ضد Ojani منذ 6 سنوات لمنعه من نشر مجموعة من الأفلام التي تظهرهما معاً عندما كانا متزوجان.

و بحسب المصادر، فإن jennifer Lopez قلقة من اللقطات التي يتضمنها هذا الفيديو والتي ستشكل صدمة لمعجبيها، أما السبب الذي يدفع بنوا لتحدي زوجته السابقة و محاولة التأثير سلباً على حياتها الشخصية و المهنية، فهو ما يعتبره "أمور غير منتهية" بين الطرفين.

يُذكر أن jennifer Lopez و Ojani Noa تزوجا في العام 1997 ثم انفصلا بعد 11 شهراً فقط من الزواج.

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