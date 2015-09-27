اسبوع ميلانو في يومه الرابع: بين الفخامة والابداع!

عروض رائعة شهدها اليوم الرابع من أسبوع الموضة في ميلانو، وأبرزها كان "آنطونيو ماراس" Antonio Marras الذي قدم مجموعة فاخرة فيها لمسات ملكية تمثلت من خلال الزخرفات والتطريز على الأقمشة، كما من خلال الاكسسورات والتيجان على الرؤوس، وقد لاحظنا في المجموعة دمج بين الطابع الأنثوي وبين الطابع الذكوري. وطبعات الورود الربيعية.

أما لدى "ديسكوارد" Dsquared2 فقد لاحظنا عودة للثمانينات ولأجواء الديسكو من خلال الألوان القوية، والقصات الأنثوية الجذابة، كما الأسلوب الرياضي مع الأقمشة القطنية المطاطية.

مجموعة "بوتيغا فينيتا" Bottega Veneta اتجهت نحو العصرية، والتصاميم الشبابية كما رأينا لمسات رياضية مريحة توجه بها للمرأة العاملة العملية، ولاحظنا استخدام كبير لنقشة جلد النمر الجذابة، وفي النهاية مجموعة من الفساتين الأنثوية الطويلة المبتكرة.

الحدث الأهم كان عرض أزياء "روبيرتو كافالي" Roberto Cavalli حيث قدم "بيتر دندس" Peter Dundas أول مجموعاته للدار بعد أن انتقل من دار "ايميليو بوتشي" Emilio Pucci وقد اتسمت الممجموعة بالحيوية، كما استوحي من الثمانينيات وألبستها الفوضوية وطبعا لمسات الدار القوية والأنثوية.

عروض رائعة ومميزة في اليوم الرابع، شاهدي جميع تفاصيلها هنا.