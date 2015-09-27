" ياسين " عرض فيلم التونة كنز الابيض خلال أيام فى دمياط اولا

يعكف الكاتب الصفحى حلمى ياسين، على الانتهاء من الفيلم الوثائقى التسجيلى الجديد «التونة كنز الأبيض» والذي يعد أول فيلم مصرى يتم تصويره عن سمك التونة، ويرصد الفيلم المشكلات التي تواجه الصيادين في مصر، كما يناقش مشكلات تصنيعها وتسويقها. وقال «ياسين» عن فيلمه الوثائقي، إنه أوشك على الانتهاء من الفيلم الجديد، والذي يتناول سمكة التونة بداية من تكاثرها ومراحل صيدها والمشكلات التي تواجه الصيادين في صيدها، حيث إنها تحتاج لمعدات وتكنولوجيا خاصة لأن سمك التونة يعيش على أعماق بعيدة لا تستطيع الآلات التقليدية صيدها، وأكد ياسين أنه سيتم عرض الفيلم فى مدينة دمياط أولا لأنه يفضل ويتفاءل بعرض افلامه فى محافظته أولا، لأنه صنعها ليشاهدها أهلها . استغرق تصوير الفيلم 6 أيام في رحلة على احدى مراكب مدينة عزبة البرج، حتى وصل إلى مقربة من حدود المياه القبرصية، واستكمل التصوير في الإسكندرية ومدينة دمياط وراس البر، ويتناول الفيلم الذي تصل مدته 40 دقيقة المشكلات التي تواجهها صناعة التونة من خلال التعرض لخط إنتاج التونة المتوقف منذ سنوات بمصنع إدفينا بمدينة عزبة البرج. الفيلم من تصوير وإخراج حلمى ياسين، والمونتاج والمكساج والجرافيك لأحمد صيام وأحمد حلبة، والموسيقى التسجيلية للمؤلف الموسيقى محمد ناصر العزبى والتعليق الصوتى لمحمد عبد المنعم. الجدير بالذكر أن ياسين وحلبة وصيام قد سبق وفازوا بثلاث جوائز دولية عن فيلمهم «غضب البحر والنهر» عام 2013، والذي رصد أحداث ثورة 25 يناير في دمياط، وكان الفيلم فكرة وتوثيق وإعداد حلمى ياسين مونتاج وسيناريو أحمد حلية وإخراج أحمد صيام.

شبكةعيونالإخبارية

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