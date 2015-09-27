بالفيديو - دورتموند يسقط بتعادل قاتل قبل مواجهة بايرن ميونيخ

سقط بروسيا دورتموند في فخ التعادل مع ضيفه دارمشتات 2-2 في الجولة السابعة من الدوري الألماني اليوم الأحد، قبل مواجهة المتصدر بايرن ميونيخ.

بايرن الآن في القمة برصيد 21 نقطة، بفارق 4 نقاط عن دورتموند الوصيف.

وأحبط دارمشتات تقدم دورتموند 2-1 بهدف التعادل القاتل في الدقيقة 90.

تقدم مارسيال هيلر لدرامشتات في الدقيقة 17 من تسديدة جميلة على الطائر.

وبعد محاولات كثيرة، نجح المتألق بيير إيميريك أوباميانج في إدراك التعادل لدورتموند في الدقيقة 63.

وأكمل أوباميانج العودة المثالية بهدف ثان في الدقيقة 71.

ولكن درامشتات أدرك التعادل القاتل عن طريق أيتك سولو بعد خطأ دفاعي من دورتموند.

ويلعب دروتموند في الجولة المقبلة مع بايرن يوم الأحد في أليانز أرينا.

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