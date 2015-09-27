براهيمي قد يغيب عن بورتو أمام تشيلسي

(إفي): تعرض الجزائري ياسين براهيمي لاعب بورتو البرتغالي لاصابة في الركبة أثناء أخر مباراة في الدوري حيث لم يتدرب اليوم الأحد وهو الأمر الذي لا يجعله يلحق بمواجهة تشيلسي الثلاثاء في الجولة الثانية بدوري الأبطال الأوروبي.

وخاض لاعبو بورتو اليوم مرانا استعدادا لمواجهة تشيلسي بعد تعادلهم الجمعة مع مورينينسي وهو الأمر الذي ساعد بنفيكا على تقليص الفارق معه.

وتعرض براهيمي خلال هذه المباراة للاصابة بكدمة في الركبة اليمني حيث اضطر للخروج من الملعب قبل نهاية الشوط الأول.

وخاض اللاعب اليوم مرانا في صالة الألعاب الرياضية ولم تستبعد بصورة تامة امكانية لحاقه بمواجهة الـ"بلوز".

ويحتل الـ"تنانين" المركز الثاني في المجموعة السابعة بدوري الأبطال بنقطة واحدة حصدها من التعادل مع دينامو كييف فيما يتصدرها تشيلسي بفوزه على ماكابي تل أبيب.