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بالصور.. «القمامة» تستقبل الطلاب علي أبواب المدارس غدًا‎

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بالصور.. «القمامة» تستقبل الطلاب علي أبواب المدارس غدًا‎ بالصور.. «القمامة» تستقبل الطلاب علي أبواب المدارس غدًا‎

متابعة: عمر عبد الناصر

رصدت عدسة وكالة «أونا» للأنباء، إهمال بعض المدارس للأستعدادات المسبقة لبداية العام الدراسي الجديد من وجود أكوام القمامة أمام الباب الخاص لدخول الطلاب بمدرسة سعد أبن أبي وقاص بمدينة نصر، فيما أهمل المسئولين نظافة المدرسة وعدم وجود أي حارس بالمدرسة للأجابة علي أسئله مراسلنا التي يوجهها بالصورة إلى المسؤلين.

ورصدت الكاميرا تحول الساحة المدرسية الخاصة لإحدى المدارس الثانوية بنات إلي ملعب لكرة القدم للشباب في اليوم الذي يسبق بداية العام الدراسي الجديد تحت أهمال و تخازل من المسئولين عن أمن المدرسة، سوي منع مراسلنا من قبل مديرة المدرسة من خلال أتصال هاتفي بها وعدم السماح له بدخول المدرسة لتصوير استعدادات المدرسة، إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من الوزارة.

ويعكس ذلك عدم وجود مراقبة من قبل وزارة التعليم عن كيفية و مدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب في بداية العام الدراسي الجديد.

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أونا