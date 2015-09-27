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إجراء عمليات صيانة لـ 22 مدرسة بالوادي الجديد

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إجراء عمليات صيانة لـ 22 مدرسة بالوادي الجديد إجراء عمليات صيانة لـ 22 مدرسة بالوادي الجديد

صلاح محمد صلاح

صرح صلاح محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن 22 مدرسة بالوادي الجديد جاري بها أعمال صيانة بمراكز المحافظة الخمسة وعدد منها سيعمل فترة مسائية وآخرسيعمل فترة صباحية في أماكن تم توفيرها بمعرفة الوحدات المحلية بالتنسيق مع فرع هيئة الأبنية التعليمية بالوادي الجديد .

و أضاف أن تعديل المدارس لا يوثر بأي حال على سير العملية التعليمية بالوادى الجديد، و أن اختيار المدارس التي ستعمل فترة مسائية مدارس قريبة بالمدارس التي بها اعمال صيانة و أن فترة التعديل لا تستغرق ثلاثة أسابيع من بدء الدارسة وستنتظم الدارسة فى الفترة الصباحية .

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