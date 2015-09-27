«مميش» يلتقي أعضاء الجالية المصرية في جنيف

يلتقى الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس مساء اليوم الأحد فى جنيف بعض اعضاء الجالية المصرية وممثليها ومن المقرر أن يقدم مميش شرحا حول أهمية القناة الجديدة ومردودها منذ افتتاحها على الملاحة الدولية والاقتصاد العالمى كما يطرح رئيس هيئة القناة الأهمية الكبيرة للقناة الجديدة خاصة فيما يتعلق بحزمة مشروعات تنمية محور القناة التى توليها الدولة اهتماما بالغا باعتبار الفائدة الكبيرة التي ستعود على المصريين جميعا منها .

وسيوضح الفريق مميش خلال لقائه بأعضاء الجالية المصرية أهمية التشريعات المنظمة للاستثمار فى تلك المشروعات والتي ستعود على المصريين بأكبر الفوائد من خلال التزام المستثمرين بتشغيل العمالة المصرية وكذلك الالتزام بضخ نسبة من عوائد المشروعات فى الاقتصاد المصري كما يبين الفريق مميش أهمية ما تمثله القناة الجديدة من خير على الاقتصاد المصرى خاصة فى حجم تدفق الاستثمار الخارجى وبما يحقق ما يصبو إليه المصريون في المرحلة المقبلة على الصعيدين الاقتصادى والإنمائى .