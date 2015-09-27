الأورمان تنتهي من ذبح 25 رأس ماشية بالأقصر‎

نفذت جمعية الأورمان مشروع صكوك أضحية عيد الأضحي بمحافظات مصر من بينها محافظة الأقصر، والتي كانت حصتها 25 رأس ماشية بلدي تم ذبحها ابتداء من صلاة العيد وحتى عصر رابع يوم فى أيام التشريق بتكلفة بلغت 420 ألف جنيه تفريبًا .

> وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان للأعمال الخيرية، أن الجمعية قامت بذبح 3500 رأس ماشية ما يعادل 850 طن لحوم بتكلفة 30 مليون جنيه تم ذبحها فى البرازيل طبقا للشريعة الإسلامية وبحضور لجنة من جمعية الأورمان ومسؤل من وزارة التضامن الإجتماعي ولجنة من المركز الإسلامي بالبرازيل .

> وأضاف شعبان وجاءت حصة محافظة الأقصر مايقرب من 50 طن لحوم مستوردة بتكلفة مليون و 750 ألف جنيه تقريبًا يتم توزيعها على جميع قرى ونجوع محافظة الأقصر .

وأكد مدير عام جمعية الأورمان الخيرية أن الجمعية حصلت على فتوى رسمية من فضيلة مفتي الجمهورية فيما يتعلق بالتوكيل الذي أجاز إنابة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الذبح داخل مصر أو خارجها وحفظ اللحوم وتوزيعها على المحتاجين والأسر المستحقة طوال العام وعلى جميع المحافظات طبقاً للشريعة الإسلامية.

> وأضاف أن المشروع يراعي البعد الاجتماعي ويهدف إلى ضمان وصول لحوم الأضاحي للمحتاجين في مختلف المحافظات، وخاصة التي تعاني نقص الموارد وارتفاع حالات الفقر.