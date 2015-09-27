13 مدرسة جديدة بالأقصر والانتهاء من صيانة 251 مدرسة أخرى

صرح عبد الجواد عبد العال أحمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أن 13 مدرسة جديدة دخلت الخدمة لأول مرة هذا العام بينما تمت صيانة 251 مدرسة منها صيانة بسيطة بنظام اللامركزية عن طريق جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وهى عبارة عن أعمال كهرباء وسباكة وطلاء ومياه وحمامات وأرضيات لعدد 150 مدرسة بمتوسط تكلفة 9600 جنيه بإجمالي مليونًا ونصف المليون جنيه، وصيانة شاملة لعدد 100 مدرسة بتكلفة مفتوحة تتضمن أعمال بناء وإحلال وتجديد عن طريق الوزارة وبتنفيذ جهاز الخدمة الوطنية أيضاً .

وأكد عبد العال جاهزية جميع المدارس لاستقبال العام الدراسي مؤكدًا متابعة كافة المدارس بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية، وكذلك مدراء المدارس واستلام تقارير مكتوبة موقعة منهم بذلك.

وأشار وكيل الوزارة إلى استمرار العمل فى عدد قليل من المدارس دون تعطيل العملية التعليمية مؤكدا نقل الطلاب من المدارس، التي يجرى فيها العمل بشكل كامل إلى مدارس أخرى قريبة منها كما يتم نقل الطلاب إلى أجنحة أخرى فى حالة العمل الجزئي بهذه المدارس، مشيرًا إلى وصول معظم الكتب التعليمية إلى مخازن الإدارات التعليمية تمهيدا للبدء في تسليمها للطلاب بداية من أول يوم دراسي.