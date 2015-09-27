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تجديد حبس مندوب شركة استولى على 238 ألف جنيه وادعى تعرضه للسطو فى الخصوص

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تجديد حبس مندوب شركة استولى على 238 ألف جنيه وادعى تعرضه للسطو فى الخصوص تجديد حبس مندوب شركة استولى على 238 ألف جنيه وادعى تعرضه للسطو فى الخصوص
قرر قاضى المعارضات بمحكمة الخانكة الجزئية تجديد حبس مندوب إحدى شركات السجائر الكبرى 15 يوما على ذمة التحقيق، لقيامه بسرقة مبلغ 238 ألف جنيه وادعائه التعرض للسطو من مجهولين، وتبين أنه اختلق الواقعة للاستيلاء على المبلغ لمروره بضائقة مالية.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا بالواقعة من العقيد عبد الحفيظ الخولى رئيس فرع البحث الجنائى بالخصوص يفيد بتلقيه بلاغا من "محمود م ف" مندوب مبيعات بشركة كبرى للسجائر، يفيد بأنه أثناء سيره بالسيارة قيادته رقم 287 ق ل ب ماركة دايهاتسو فان بيضاء اللون والخاصة بالشركة محل عمله وبحوزته مبلغ مالى وقدره 238.600 ألف جنيه حصيلة مبيعاته متوجها للشركة لتوريده وبمطلع الطريق الدائرى بالخصوص اعترض طريقه 4 أشخاص مجهولين يستقلون دراجتين ناريتين بدون لوحات وأجبروه على التوقف وقام أحدهم بكسر الزجاج الأيسر الأمامى بقطعة حديدية وأنزلوه واستولوا على السيارة وبها المبلغ المالى وفروا هاربين.

وأكد المندوب فى بلاغه أنه عقب ذلك قام بإبلاغ الشركة بالواقعة، حيث قاموا بتحديد مكان السيارة عن طريق جهاز التتبع "GBS" بمنطقة مسطرد أسفل الطريق الدائرى وتم العثور عليها بمعرفته وحضر للقسم بالسيارة، قاد اللواء عرفة حمزة مدير مباحث القليوبية فريق البحث ووضع خطة بحث هادفة لتحديد الجناة وضبطهم والمسروقات.

وبقيام الرائد أحمد عصر رئيس مباحث قسم الخصوص بعمل التحريات بمنطقة الواقعة والمعاينة وسؤال المتواجدين بذات المنطقة لم يسفر البحث عن التوصل لثمة شهود للواقعة، وبإعادة مناقشة المجنى عليه أمام النقيب محمد الجمل والملازم أول عمرو جودة معاونى مباحث القسم بإشراف العميد حسام فوزى رئيس مباحث القليوبية حول الواقعة وظروفها وعدم إمكانية حدوثها فى ذلك الوقت من النهار دون وجود شهود عيان لها اعترف باختلاق الواقعة وقيامه بكسر الزجاج بنفسه واستيلائه على المبلغ المالى نظرًا لمروره بضائقة مالية أرشد المتهم عن مكان إخفاء المبلغ المالى المستولى وتبين قيامه بالاستيلاء على جزء منه قام من خلاله بتسديد ديونه.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 11385 جنح قسم الخصوص لسنة 2015، وبعرضه على النيابة العامة أمر أحمد المسلمى رئيس نيابة الخصوص بحبس المتهم 4 أيام، بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية وجدد قاضى المعارضات حبسه تمهيدا لإحالته للمحاكمة.

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مصر 365