راقصة بالغردقة تترك طفلها مع زميلتها وتهرب.. والأخرى تسلّمه للشرطة

تركت راقصة بالغردقة رضيعها مع زميلتها بعد أن أوهمتها ببقائه معها وذهابها لشراء بعض متعلقات الطفل وتركته وهربت ولم تعد مرة أخرى.

توجهت الراقصة الأخرى، والتى بحوزتها الطفل لقسم شرطة أول الغردقة بعد أيام من غياب الأم، وقامت بتحرير محضر بالواقعة وتسليم الطفل.

وقالت المدعوة "ياسمين.ع" التى تعمل راقصة ومقيمة بشارع المدارس بالغردقة، إن صديقتها أم الطفل تركت طفلها الرضيع معها بحجة أنها ذاهبة تقضى بعض احتياجاته وتركت لها 100 جنيه، وذهبت ولم تعد ومر على غياب أم الوضيع فترة طويلة تجاوزت الأسبوع، مما أشعرها بالشك وحاولت الاتصال بها كثيرا ولكن لم تتمكن من الوصول إليها.

وأضافت الراقصة "ياسمين.ع" بعد ذلك توجهت لقسم الشرطة لتحرير بلاغ وقلت إننى تعرفت على أم الرضيع أثناء عملنا معا راقصات فى ملهى ليلى وأنها تركت لى الطفل وهربت.

تحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بتسليم الطفل إلى مستشفى الغردقة العام لإيداعه فى الحضانة تحت الرعاية الصحية وأمرت مباحث أول الغردقة بإلقاء القبض على أم الطفل.