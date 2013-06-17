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غدا.. "الجنايات" تستأنف محاكمة "الفقي" بتهمة الكسب غير المشروع

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غدا.. "الجنايات" تستأنف محاكمة "الفقي" بتهمة الكسب غير المشروع غدا.. "الجنايات" تستأنف محاكمة "الفقي" بتهمة الكسب غير المشروع

كتب : هيثم البرعى الإثنين 17-06-2013 20:02

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، غدا، ثانى جلسات محاكمة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع.

وكانت المحكمة برئاسة المستشار محمد عامر جادو قررت تأجيل أولى جلسات محاكمته لإعلان كل من زوجته سحر صلاح الدين سليم وأبنائه فرح وإسلام بإدخالهم كخصوم في الدعوى للرد في مواجهتهم.

وكانت تحقيقات هيئة الفحص وجهاز الكسب غير المشروع أكدت أن "الفقى" حقق ما قيمته 33 مليونا و400 ألف جنيه فى الفترة بين عامى 2002 و2011 وعجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة فى ثروته، وذلك أثناء عمله فى هيئة قصور الثقافة ثم وزيراً للشباب وبعدها وزيراً للإعلام حتى اندلاع ثورة يناير.

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