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حبس صاحب جراج بالخصوص لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية

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حبس صاحب جراج بالخصوص لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية حبس صاحب جراج بالخصوص لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية
أمر أحمد المسلمى، رئيس نيابة الخصوص، بحبس صاحب جراج أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار فى السلاح بعدما ضبط بحوزته طبنجة عيار 9 مم.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد تلقى الرائد أحمد عصر، رئيس مباحث قسم الخصوص، يفيد قيام المتهم "أحمد.ز.م"، 38 سنة، صاحب جراج، ومقيم دائرة القسم، بحيازة أسلحة نارية بقصد الاتجار، وأكدت التحريات صحة المعلومات.

تم استئذان النيابة العامة لضبط المتهم، وتمكن النقيب محمد الجمل، معاون مباحث قسم الخصوص، من القبض عليه وبحوزته سلاح نارى طبنجة ماركة إيطالى عيار 9 مم تحمل رقم 016109 CAT – 100375، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الاتجار.

تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

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مصر 365