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القبض على هارب من "المؤبد" فى القنطرة شرق بالإسماعيلية

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القبض على هارب من "المؤبد" فى القنطرة شرق بالإسماعيلية القبض على هارب من "المؤبد" فى القنطرة شرق بالإسماعيلية
تمكنت مباحث القنطرة شرق من القبض على هارب من حكم صدادر ضده بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات.
>كانت البداية أثناء قيام الملازم أول رفعت حسين رئيس نقطة شرطة السلام التابعة لمركز القنطرة شرق والملازم أول محمد الطحاوى معاون مباحث القنطرة شرق بتفقد الحالة الأمنية حيث تمكنا من القبض على (ع . س . س) - 64 سنة عامل مقيم بشمال سيناء - أثناء قيادته سيارة بدون لوحات معدنية وتبين أنه هارب من حكم بالسجن المؤبد بتهمة حيازة مخدرات فى القضية رقم 131 جنايات مركز فايد لسنة 2011 .

بعد تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية بالواقعة تحفظت القوة على المتهم والسيارة وتحرر له المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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